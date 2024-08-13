Кобляков Анисим Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кобляков Трофим Никитич
Мать: Коблякова ...
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кобляков Дорофей Анисимович
Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кобляков Павел Анисимович
Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кобляков Авраам Анисимович
Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Коблякова) Стефанида Анисимовна
Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кобляков Андрей Анисимович
Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна
Смерть
1817