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Кобляков Анисим Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кобляков Трофим Никитич

Мать: Коблякова ...

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Коблякова (Коблякова) Матрена Анисимовна

Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кобляков Дорофей Анисимович

Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кобляков Павел Анисимович

Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кобляков Авраам Анисимович

Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Коблякова) Стефанида Анисимовна

Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кобляков Андрей Анисимович

Мать ребёнка: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна

Смерть
1817

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