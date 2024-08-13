Кобляков Авраам Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Коблякова) Акилина Авраамовна
Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кобляков Михаил Авраамович
Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Коблякова) Екатерина Авраамовна
Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Коблякова) Стефанида Авраамовна
Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Коблякова) Мария Авраамовна
Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Коблякова) Евдокия Авраамовна
Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кобляков Стефан Авраамович
Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна