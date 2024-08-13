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Кобляков Авраам Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Кобляков Анисим Трофимович

Мать: Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Коблякова) Акилина Авраамовна

Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кобляков Михаил Авраамович

Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Коблякова) Екатерина Авраамовна

Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Коблякова) Стефанида Авраамовна

Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Коблякова) Мария Авраамовна

Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Коблякова) Евдокия Авраамовна

Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кобляков Стефан Авраамович

Мать ребёнка: Коблякова Анна Филипповна

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