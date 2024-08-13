Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Коблякова (Коблякова) Матрена Анисимовна
Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кобляков Дорофей Анисимович
Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кобляков Павел Анисимович
Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кобляков Авраам Анисимович
Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Коблякова) Стефанида Анисимовна
Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кобляков Андрей Анисимович
Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович