Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Чернышова) Феодосия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Коблякова (Коблякова) Матрена Анисимовна

Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кобляков Дорофей Анисимович

Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кобляков Павел Анисимович

Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кобляков Авраам Анисимович

Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Коблякова) Стефанида Анисимовна

Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кобляков Андрей Анисимович

Отец ребёнка: Кобляков Анисим Трофимович

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