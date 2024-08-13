Коблякова Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Коблякова) Акилина Авраамовна
Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кобляков Михаил Авраамович
Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Коблякова) Екатерина Авраамовна
Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Коблякова) Стефанида Авраамовна
Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Коблякова) Мария Авраамовна
Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Коблякова) Евдокия Авраамовна
Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кобляков Стефан Авраамович
Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович