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Коблякова Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Коблякова) Акилина Авраамовна

Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кобляков Михаил Авраамович

Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Коблякова) Екатерина Авраамовна

Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Коблякова) Стефанида Авраамовна

Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Коблякова) Мария Авраамовна

Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Коблякова) Евдокия Авраамовна

Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кобляков Стефан Авраамович

Отец ребёнка: Кобляков Авраам Анисимович

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