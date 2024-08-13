Кобляков Устин Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Коблякова) Екатерина Устиновна
Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кобляков Аверьян Устинович
Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Коблякова) Пелагея Устиновна
Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Коблякова) Елизавета Устиновна
Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна
Смерть
1820