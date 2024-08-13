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Кобляков Устин Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кобляков Трофим Никитич

Мать: Коблякова Евдокия Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Коблякова) Екатерина Устиновна

Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Кобляков Макей Устинович

Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кобляков Аверьян Устинович

Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кобляков Антон Устинович

Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Коблякова) Пелагея Устиновна

Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Коблякова) Елизавета Устиновна

Мать ребёнка: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна

Смерть
1820

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