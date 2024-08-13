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Кобляков Макей Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Кобляков Устин Трофимович

Мать: Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кобляков Павел Макеевич

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Коблякова) Екатерина Макеевна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кобляков Дмитрий Макеевич

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Коблякова) Пелагея Макеевна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна

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