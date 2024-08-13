Кобляков Макей Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Коблякова) Екатерина Макеевна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кобляков Дмитрий Макеевич
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Коблякова) Пелагея Макеевна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна