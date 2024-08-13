Коблякова Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна
Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кобляков Устин Трофимович
Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кобляков Гавриил Трофимович
Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пастухова (Коблякова) Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич