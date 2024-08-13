Коблякова Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кобляков Устин Трофимович

Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кобляков Гавриил Трофимович

Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пастухова (Коблякова) Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Кобляков Трофим Никитич

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