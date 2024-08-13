Кобляков Гавриил Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобляков Гавриил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кобляков Трофим Никитич

Мать: Коблякова Евдокия Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Коблякова) Параскева Гаврииловна

Мать ребёнка: Коблякова (Алленых) Домника Стефановна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кобляков Артем Гавриилович

Мать ребёнка: Коблякова (Алленых) Домника Стефановна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Коблякова) Агафья Гаврииловна

Мать ребёнка: Коблякова (Алленых) Домника Стефановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кобляков Яков Гавриилович

Мать ребёнка: Коблякова (Алленых) Домника Стефановна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Коблякова) Екатерина Гаврииловна

Мать ребёнка: Коблякова (Алленых) Домника Стефановна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кобляков Стефан Гавриилович

Мать ребёнка: Коблякова Екатерина

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кобляков Захар Гавриилович

Мать ребёнка: Коблякова Екатерина

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Коблякова) Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Коблякова Екатерина

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кобляков Кирилл Гавриилович

Мать ребёнка: Коблякова Екатерина

Смерть
1819

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