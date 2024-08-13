Кобляков Гавриил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Коблякова) Параскева Гаврииловна
Мать ребёнка: Коблякова (Алленых) Домника Стефановна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кобляков Артем Гавриилович
Мать ребёнка: Коблякова (Алленых) Домника Стефановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Коблякова) Агафья Гаврииловна
Мать ребёнка: Коблякова (Алленых) Домника Стефановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кобляков Яков Гавриилович
Мать ребёнка: Коблякова (Алленых) Домника Стефановна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Коблякова) Екатерина Гаврииловна
Мать ребёнка: Коблякова (Алленых) Домника Стефановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кобляков Стефан Гавриилович
Мать ребёнка: Коблякова Екатерина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кобляков Захар Гавриилович
Мать ребёнка: Коблякова Екатерина
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Коблякова) Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Коблякова Екатерина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кобляков Кирилл Гавриилович
Мать ребёнка: Коблякова Екатерина
Смерть
1819