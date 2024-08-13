Коблякова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кобляков Стефан Гавриилович
Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кобляков Захар Гавриилович
Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Коблякова) Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кобляков Кирилл Гавриилович
Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович