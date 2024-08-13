Коблякова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кобляков Стефан Гавриилович

Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кобляков Захар Гавриилович

Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Коблякова) Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кобляков Кирилл Гавриилович

Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович

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