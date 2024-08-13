Коблякова (Алленых) Домника Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Алленых) Домника Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Коблякова) Параскева Гаврииловна

Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кобляков Артем Гавриилович

Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Коблякова) Агафья Гаврииловна

Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кобляков Яков Гавриилович

Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Коблякова) Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович

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