Коблякова (Алленых) Домника Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Коблякова) Параскева Гаврииловна
Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кобляков Артем Гавриилович
Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Коблякова) Агафья Гаврииловна
Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кобляков Яков Гавриилович
Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Коблякова) Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Кобляков Гавриил Трофимович