Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кобляков Трофим Никитич

Мать: Коблякова Евдокия Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782

Сын: Негробов Константин Фотиевич

Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Негробов Трофим Фотиевич

Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Негробов Иван Фотиевич

Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Негробов Петр Фотиевич

Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Негробов Афанасий Фотиевич

Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Негробов Кирей Фотиевич

Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович

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