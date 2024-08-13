Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Негробов Константин Фотиевич
Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Негробов Афанасий Фотиевич
Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Негробов Фотий Герасимович