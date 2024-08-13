Негробов Константин Фотиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Негробова) Ефимия Константиновна
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Негробова) Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Негробов Прокопий Константинович
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Негробов Александр Константинович
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Негробова) Стефанида Константиновна
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна
Смерть
1814