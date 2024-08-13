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Негробов Константин Фотиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Негробов Фотий Герасимович

Мать: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Негробова) Ефимия Константиновна

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Негробова) Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Негробов Прокопий Константинович

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Негробов Александр Константинович

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Негробова) Стефанида Константиновна

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна

Смерть
1814

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