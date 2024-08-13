Негробов Фотий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Негробов Константин Фотиевич
Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Негробов Афанасий Фотиевич
Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна
Смерть
1840