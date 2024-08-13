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Негробов Фотий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782

Сын: Негробов Константин Фотиевич

Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Негробов Трофим Фотиевич

Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Негробов Иван Фотиевич

Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Негробов Петр Фотиевич

Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Негробов Афанасий Фотиевич

Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Негробов Кирей Фотиевич

Мать ребёнка: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Смерть
1840

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