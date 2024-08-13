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Негробов Иван Фотиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Негробов Фотий Герасимович

Мать: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Негробов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Негробов Терентий Иванович

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Негробова) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Негробов Яков Иванович

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья Ивановна

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