Негробов Иван Фотиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Негробов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Негробов Терентий Иванович
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Негробова) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анисья Ивановна