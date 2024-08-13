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Негробов Трофим Фотиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Негробов Фотий Герасимович

Мать: Негробова (Коблякова) Гликерия Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Негробова) Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Негробова) Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Негробова) Домника Трофимовна

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анна Васильевна

Смерть
1819

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