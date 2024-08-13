Негробов Трофим Фотиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Негробова) Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Негробова) Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Негробова) Домника Трофимовна
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Анна Васильевна
Смерть
1819