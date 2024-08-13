Негробова (Негробова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негробова (Негробова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Негробова) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Негробов Трофим Фотиевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Негробова) Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Негробов Трофим Фотиевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Негробова) Домника Трофимовна

Отец ребёнка: Негробов Трофим Фотиевич

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