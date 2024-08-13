Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Чистякова) Анна Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Коблякова) Екатерина Устиновна

Отец ребёнка: Кобляков Устин Трофимович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Кобляков Макей Устинович

Отец ребёнка: Кобляков Устин Трофимович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кобляков Аверьян Устинович

Отец ребёнка: Кобляков Устин Трофимович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кобляков Антон Устинович

Отец ребёнка: Кобляков Устин Трофимович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Коблякова) Пелагея Устиновна

Отец ребёнка: Кобляков Устин Трофимович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Коблякова) Елизавета Устиновна

Отец ребёнка: Кобляков Устин Трофимович

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