Попов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Василий

Попов Василий

avatar

Место рождения

Нижнее Чуево

Дата рождения

03.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1879

Отец: Попов Макар Ильич

Мать: Попова Васса

Нижнее Чуево
Крещение
03.01.1879
Село Нижнее Чуево, Борисоглебского уезда, Тамбовской губернии
Крещен в Христорождественской церкви. Крестные Семён Данилович Попов и его жена Пелагея Иовлевна. Священник Михаил Остроумов, псаломщик Филипп Казанский
Рождение ребёнка
1899

Сын: Попов Иван

Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)

Рождение ребёнка
06.12.1904

Сын: Попов Павел

Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)

с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1908

Сын: Попов Петр

Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)

Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
18.11.1910

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
25.07.1913

Дочь: Гулитта (Улита)

Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)

Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Попов Фёдор

Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)

Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
03.06.1917

Сын: Попов Константин

Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)

Рождение ребёнка
1922

Сын: Попов Степан

Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close