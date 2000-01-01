Попов Василий
Место рожденияНижнее Чуево
Дата рождения03.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.01.1879
Отец: Попов Макар Ильич
Мать: Попова Васса
Нижнее Чуево
Крещение
03.01.1879
Село Нижнее Чуево, Борисоглебского уезда, Тамбовской губернии
Крещен в Христорождественской церкви. Крестные Семён Данилович Попов и его жена Пелагея Иовлевна. Священник Михаил Остроумов, псаломщик Филипп Казанский
Рождение ребёнка
1899
Сын: Попов Иван
Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)
Рождение ребёнка
06.12.1904
Сын: Попов Павел
Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)
с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1908
Сын: Попов Петр
Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)
Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
18.11.1910
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
25.07.1913
Дочь: Гулитта (Улита)
Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)
Рождение ребёнка
05.02.1915
Сын: Попов Фёдор
Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
03.06.1917
Сын: Попов Константин
Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)
Рождение ребёнка
1922
Сын: Попов Степан
Мать ребёнка: Попова Акулина (Акилина)
Смерть
Неизвестно