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Попов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Акулина (Акилина)

Крещение
04.06.1917
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, с. Нижнее-Чуево
Христорождественский храм, свящ. Павел Зимин, Дьякон Сергий Разумов. Крестные Дмитрий Михайлов и Пелагия Кононова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Попова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Попова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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