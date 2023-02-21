Попов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917
Отец: Попов Василий
Мать: Попова Акулина (Акилина)
Крещение
04.06.1917
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, с. Нижнее-Чуево
Христорождественский храм, свящ. Павел Зимин, Дьякон Сергий Разумов. Крестные Дмитрий Михайлов и Пелагия Кононова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Попова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Попова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно