Попов Макар Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1879
Сын: Попов Василий
Мать ребёнка: Попова Васса Афанасьевна
Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спицына (давыдова) Агриппина
Мать ребёнка: Попова Васса Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Яков
Мать ребёнка: Попова Васса Афанасьевна
Смерть
Неизвестно