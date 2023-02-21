Попов Макар Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Макар Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1879

Сын: Попов Василий

Мать ребёнка: Попова Васса Афанасьевна

Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спицына (давыдова) Агриппина

Мать ребёнка: Попова Васса Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Яков

Мать ребёнка: Попова Васса Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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