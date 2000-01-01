Попова (Ильина) Акулина (Акилина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Ильина) Акулина (Акилина)

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Место рождения

Село Моисеево, Уваровского района Тамбовской области

Дата рождения

24.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1882

Отец: Ильин Лаврентий

Мать: Ильина Пелагея

Село Моисеево, Уваровского района Тамбовской области
Крещение
27.06.1882
Введенская церковь, с. Моисеево Уваровского района Тамбовской области
Крестные Семён Григорьевич Ильин и его жена Матрона Харитоновна, священник Михаил Агеров
Рождение ребёнка
1899

Сын: Попов Иван

Отец ребёнка: Попов Василий

Рождение ребёнка
06.12.1904

Сын: Попов Павел

Отец ребёнка: Попов Василий

с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1908

Сын: Попов Петр

Отец ребёнка: Попов Василий

Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
18.11.1910

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Попов Василий

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
25.07.1913

Дочь: Гулитта (Улита)

Отец ребёнка: Попов Василий

Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Попов Фёдор

Отец ребёнка: Попов Василий

Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
03.06.1917

Сын: Попов Константин

Отец ребёнка: Попов Василий

Рождение ребёнка
1922

Сын: Попов Степан

Отец ребёнка: Попов Василий

Смерть
Неизвестно
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