Попова (Ильина) Акулина (Акилина)
Место рожденияСело Моисеево, Уваровского района Тамбовской области
Дата рождения24.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1882
Отец: Ильин Лаврентий
Мать: Ильина Пелагея
Село Моисеево, Уваровского района Тамбовской области
Крещение
27.06.1882
Введенская церковь, с. Моисеево Уваровского района Тамбовской области
Крестные Семён Григорьевич Ильин и его жена Матрона Харитоновна, священник Михаил Агеров
Рождение ребёнка
1899
Сын: Попов Иван
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
06.12.1904
Сын: Попов Павел
Отец ребёнка: Попов Василий
с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1908
Сын: Попов Петр
Отец ребёнка: Попов Василий
Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
18.11.1910
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Попов Василий
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
25.07.1913
Дочь: Гулитта (Улита)
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
05.02.1915
Сын: Попов Фёдор
Отец ребёнка: Попов Василий
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
03.06.1917
Сын: Попов Константин
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Попов Степан
Отец ребёнка: Попов Василий
Смерть
Неизвестно