Попов Петр
Место рожденияНижнее Чуево
Дата рождения13.05.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1908
Отец: Попов Василий
Мать: Попова Акулина (Акилина)
Нижнее Чуево
Крещение
18.05.1908
Христорождественская церковь с. Нижнее Чуево
Священник Павел Зинин, дьякон Иоанн Протопопов, крестные Алексей Егорович Зимарин, Агриппина Макаровна Давыдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Попова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Попова Неизвестно
Смерть
Неизвестно