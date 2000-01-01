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Попов Петр

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Место рождения

Нижнее Чуево

Дата рождения

13.05.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1908

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Акулина (Акилина)

Нижнее Чуево
Крещение
18.05.1908
Христорождественская церковь с. Нижнее Чуево
Священник Павел Зинин, дьякон Иоанн Протопопов, крестные Алексей Егорович Зимарин, Агриппина Макаровна Давыдова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Попова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Попова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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