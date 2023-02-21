(Попова) Гулитта (Улита) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Гулитта (Улита)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1913

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Акулина (Акилина)

Крещение
27.07.1913
Христорождественская церковь, с. Нижнее Чуево
Священник Павел Зинин, дьякон Иоанн Протопопов, крестные Яков Макарович Попов и жена Афанасия Ивановна Ильина
Смерть
Неизвестно
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