(Попова) Гулитта (Улита)
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1913
Отец: Попов Василий
Мать: Попова Акулина (Акилина)
Крещение
27.07.1913
Христорождественская церковь, с. Нижнее Чуево
Священник Павел Зинин, дьякон Иоанн Протопопов, крестные Яков Макарович Попов и жена Афанасия Ивановна Ильина
Смерть
Неизвестно