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Попов Фёдор

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Место рождения

Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии

Дата рождения

05.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1915

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Акулина (Акилина)

Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Крещение
08.02.1915
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Христорождественская церковь, священник Павел Зинин, дьякон Сергий Разумов, крестные крестьянин с. Моисеево Андрей Лаврентьевич Ильин, Агриппина Макаровна Спицына
Рождение ребёнка
1934

Сын: Попов Алексей

Мать ребёнка: Попова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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