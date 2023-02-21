Попов Фёдор
Место рожденияНижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Дата рождения05.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1915
Отец: Попов Василий
Мать: Попова Акулина (Акилина)
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Крещение
08.02.1915
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Христорождественская церковь, священник Павел Зинин, дьякон Сергий Разумов, крестные крестьянин с. Моисеево Андрей Лаврентьевич Ильин, Агриппина Макаровна Спицына
Рождение ребёнка
1934
Сын: Попов Алексей
Мать ребёнка: Попова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ирина Николаевна
Смерть
Неизвестно