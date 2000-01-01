Попова (Конобеева) Васса
Место рожденияНижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Дата рождения11.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1854
Отец: Конобеев Афанасий
Мать: Конобеева Варвара
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Храм Рождества Христова в Нижнем Чуево, Воспреемники: господина Горяинова крестьяне Павел Каллиникович Спицын и девица Екатерина Семёновна Конобеева
Рождение ребёнка
03.01.1879
Сын: Попов Василий
Отец ребёнка: Попов Макар Ильич
Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спицына (давыдова) Агриппина
Отец ребёнка: Попов Макар Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Яков
Отец ребёнка: Попов Макар Ильич
Смерть
Неизвестно