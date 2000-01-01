Попова (Конобеева) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Конобеева) Васса

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Место рождения

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия

Дата рождения

11.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1854

Отец: Конобеев Афанасий

Мать: Конобеева Варвара

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Храм Рождества Христова в Нижнем Чуево, Воспреемники: господина Горяинова крестьяне Павел Каллиникович Спицын и девица Екатерина Семёновна Конобеева
Рождение ребёнка
03.01.1879

Сын: Попов Василий

Отец ребёнка: Попов Макар Ильич

Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спицына (давыдова) Агриппина

Отец ребёнка: Попов Макар Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Яков

Отец ребёнка: Попов Макар Ильич

Смерть
Неизвестно
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