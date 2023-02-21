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Попов Павел

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Место рождения

с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии

Дата рождения

06.12.1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1904

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Акулина (Акилина)

с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Бракосочетание
19.10.1922

Жена: Попова Дарья

С. Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
25.07.1923

Дочь: Попова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Попова Дарья

Тамбовская обл. Борисоглебский район, село Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
31.07.1928

Сын: Попов Николай

Мать ребёнка: Попова Дарья

Рождение ребёнка
20.03.1931

Дочь: Набережнева Анна

Мать ребёнка: Попова Дарья

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувардина Мария

Мать ребёнка: Попова Дарья

Смерть
1941
Причина смерти: Придавило бревном при сплавке леса
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