Попов Павел
Место рожденияс. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Дата рождения06.12.1904
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1904
Отец: Попов Василий
Мать: Попова Акулина (Акилина)
с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Бракосочетание
19.10.1922
Жена: Попова Дарья
С. Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
25.07.1923
Дочь: Попова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Попова Дарья
Тамбовская обл. Борисоглебский район, село Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
31.07.1928
Сын: Попов Николай
Мать ребёнка: Попова Дарья
Рождение ребёнка
20.03.1931
Дочь: Набережнева Анна
Мать ребёнка: Попова Дарья
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувардина Мария
Мать ребёнка: Попова Дарья
Смерть
1941
Причина смерти: Придавило бревном при сплавке леса