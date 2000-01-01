(Попова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Екатерина

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Место рождения

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области

Дата рождения

18.11.1910

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1910

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Акулина (Акилина)

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Крещение
21.11.1910
Христорождественская церковь, с. Нижнее Чуево, Тамбовской губернии
священник Павел Зинин, дьякон Иоанн Протопопов | Godparents:Алексей Егорович Зимарин, Васса Акакиевна Будникова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусиенко Григорий

Смерть
1978
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