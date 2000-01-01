(Попова) Екатерина
Место рожденияс. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Дата рождения18.11.1910
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1910
Отец: Попов Василий
Мать: Попова Акулина (Акилина)
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Крещение
21.11.1910
Христорождественская церковь, с. Нижнее Чуево, Тамбовской губернии
священник Павел Зинин, дьякон Иоанн Протопопов | Godparents:Алексей Егорович Зимарин, Васса Акакиевна Будникова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мусиенко Григорий
Смерть
1978