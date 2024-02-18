Третьякова (Коцубняк) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Коцубняк) Пелагея

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Место рождения

с.Татьяновка, Лемешинский район, Волгоградская обл

Дата рождения

19.08.1919

Дата смерти

26.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919

Отец: Коцубняк Андрей

Мать: Коцубняк Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Василий

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1940

Сын: Третьяков Виктор

Отец ребёнка: Третьяков Василий

Рождение ребёнка
29.09.1941

Сын: Третьяков Юрий

Отец ребёнка: Третьяков Василий

Рождение ребёнка
04.02.1946

Дочь: Петрова (Третьякова) Тамара

Отец ребёнка: Третьяков Василий

Рождение ребёнка
30.06.1947

Дочь: Луковкина (Третьякова) Зоя

Отец ребёнка: Васильев Виктор

Рождение ребёнка
07.02.1951

Дочь: Шувалова (Третьякова) Татьяна

Отец ребёнка: Третьяков Василий

Рождение ребёнка
05.07.1953

Дочь: Шипиткина (Третьякова) Валентина

Отец ребёнка: Третьяков Василий

Смерть
26.12.1993
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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