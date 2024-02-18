Третьякова (Коцубняк) Пелагея
Место рожденияс.Татьяновка, Лемешинский район, Волгоградская обл
Дата рождения19.08.1919
Дата смерти26.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919
Отец: Коцубняк Андрей
Мать: Коцубняк Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Третьяков Василий
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1940
Сын: Третьяков Виктор
Отец ребёнка: Третьяков Василий
Рождение ребёнка
29.09.1941
Сын: Третьяков Юрий
Отец ребёнка: Третьяков Василий
Рождение ребёнка
04.02.1946
Дочь: Петрова (Третьякова) Тамара
Отец ребёнка: Третьяков Василий
Рождение ребёнка
30.06.1947
Дочь: Луковкина (Третьякова) Зоя
Отец ребёнка: Васильев Виктор
Рождение ребёнка
07.02.1951
Дочь: Шувалова (Третьякова) Татьяна
Отец ребёнка: Третьяков Василий
Рождение ребёнка
05.07.1953
Дочь: Шипиткина (Третьякова) Валентина
Отец ребёнка: Третьяков Василий
Смерть
26.12.1993
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно