Луковкина (Третьякова) Зоя
Место рожденияс.Бабстово, Хабаровский край, Россия
Дата рождения30.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1947
Отец: Васильев Виктор
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
24.07.1965
Техническое училище №2 полиграфистов | специальность - ленотипист - наборщик машинного набора
Бракосочетание
15.?.1966
Муж: Луковкин Валентин
Рождение ребёнка
12.09.1966
Сын: Луковкин Олег
Отец ребёнка: Луковкин Валентин
Рождение ребёнка
10.02.1972
Дочь: Холина (Луковкина) Ольга
Отец ребёнка: Луковкин Валентин
Образование
15.07.1982
Волгоградский государственный педагогический институт им. А.С. Серафимовича | специальность - география