Луковкина (Третьякова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковкина (Третьякова) Зоя

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Место рождения

с.Бабстово, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

30.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1947

Отец: Васильев Виктор

Мать: Третьякова (Коцубняк) Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
24.07.1965
Техническое училище №2 полиграфистов | специальность - ленотипист - наборщик машинного набора
Бракосочетание
15.?.1966

Муж: Луковкин Валентин

Рождение ребёнка
12.09.1966

Сын: Луковкин Олег

Отец ребёнка: Луковкин Валентин

Рождение ребёнка
10.02.1972

Дочь: Холина (Луковкина) Ольга

Отец ребёнка: Луковкин Валентин

Образование
15.07.1982
Волгоградский государственный педагогический институт им. А.С. Серафимовича | специальность - география
Развод
12.?.1985

Муж: Луковкин Валентин

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