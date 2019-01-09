Луковкин Валентин
Место рожденияг.Комсомольск-на-Амуре, Россия
Дата рождения10.12.1941
Дата смерти09.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1941
Отец: Луковкин Павел
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.?.1966
Рождение ребёнка
12.09.1966
Сын: Луковкин Олег
Мать ребёнка: Луковкина (Третьякова) Зоя
Рождение ребёнка
10.02.1972
Дочь: Холина (Луковкина) Ольга
Мать ребёнка: Луковкина (Третьякова) Зоя
Образование
1974
Заочная Высшая партийная школа при ЦК КПСС
Развод
12.?.1985
Смерть
09.01.2019
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно