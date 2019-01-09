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Луковкин Валентин

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Место рождения

г.Комсомольск-на-Амуре, Россия

Дата рождения

10.12.1941

Дата смерти

09.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1941

Отец: Луковкин Павел

Мать: Луковкина (Давыдова) Анна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.?.1966

Жена: Луковкина (Третьякова) Зоя

Рождение ребёнка
12.09.1966

Сын: Луковкин Олег

Мать ребёнка: Луковкина (Третьякова) Зоя

Рождение ребёнка
10.02.1972

Дочь: Холина (Луковкина) Ольга

Мать ребёнка: Луковкина (Третьякова) Зоя

Образование
1974
Заочная Высшая партийная школа при ЦК КПСС
Развод
12.?.1985

Жена: Луковкина (Третьякова) Зоя

Смерть
09.01.2019
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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