Луковкина (Давыдова) Анна
Место рожденияс.Темяшево, Денискинского района, Куйбышевской области
Дата рождения02.02.1911
Дата смерти25.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911
Отец: Давыдов Григорий
Мать: Давыдова Екатерина
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Давыдова) Маргарита
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.12.1941
Сын: Луковкин Валентин
Отец ребёнка: Луковкин Павел
Рождение ребёнка
13.12.1943
Дочь: Шаляпина (Луковкина) Александра
Отец ребёнка: Луковкин Павел
Рождение ребёнка
29.07.1946
Сын: Луковкин Евгений
Отец ребёнка: Луковкин Павел
Рождение ребёнка
17.08.1948
Дочь: Волченко (Луковкина) Лариса
Отец ребёнка: Луковкин Павел
Бракосочетание
05.?.1968
Муж: Луковкин Павел
| Дедушка и бабушка всю жизнь прожили не расписанными в ЗАГС (вероятно были обвенчанны в церкви и считали этого достаточным). Официальный гражданский брак был заключён за день до смерти дедушки, предп... Показать все
Смерть
25.10.1996
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно