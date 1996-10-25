Луковкина (Давыдова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковкина (Давыдова) Анна

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Место рождения

с.Темяшево, Денискинского района, Куйбышевской области

Дата рождения

02.02.1911

Дата смерти

25.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911

Отец: Давыдов Григорий

Мать: Давыдова Екатерина

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Давыдова) Маргарита

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.12.1941

Сын: Луковкин Валентин

Отец ребёнка: Луковкин Павел

Рождение ребёнка
13.12.1943

Дочь: Шаляпина (Луковкина) Александра

Отец ребёнка: Луковкин Павел

Рождение ребёнка
29.07.1946

Сын: Луковкин Евгений

Отец ребёнка: Луковкин Павел

Рождение ребёнка
17.08.1948

Дочь: Волченко (Луковкина) Лариса

Отец ребёнка: Луковкин Павел

Бракосочетание
05.?.1968

Муж: Луковкин Павел

| Дедушка и бабушка всю жизнь прожили не расписанными в ЗАГС (вероятно были обвенчанны в церкви и считали этого достаточным). Официальный гражданский брак был заключён за день до смерти дедушки, предп... Показать все
Смерть
25.10.1996
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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