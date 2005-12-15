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Волченко (Луковкина) Лариса

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, Россия

Дата рождения

17.08.1948

Дата смерти

15.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1948

Отец: Луковкин Павел

Мать: Луковкина (Давыдова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волченко Виктор

Рождение ребёнка
13.05.1969

Сын: Волченко Сергей

Отец ребёнка: Волченко Виктор

Рождение ребёнка
10.06.1977

Сын: Волченко Владимир

Отец ребёнка: Волченко Виктор

Рождение ребёнка
04.03.1986

Сын: Волченко Михаил

Отец ребёнка: Волченко Виктор

Смерть
15.12.2005
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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