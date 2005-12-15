Волченко (Луковкина) Лариса
Место рожденияКомсомольск-на-Амуре, Россия
Дата рождения17.08.1948
Дата смерти15.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1948
Отец: Луковкин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волченко Виктор
Рождение ребёнка
13.05.1969
Сын: Волченко Сергей
Отец ребёнка: Волченко Виктор
Рождение ребёнка
10.06.1977
Сын: Волченко Владимир
Отец ребёнка: Волченко Виктор
Рождение ребёнка
04.03.1986
Сын: Волченко Михаил
Отец ребёнка: Волченко Виктор
Смерть
15.12.2005
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно