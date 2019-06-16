Волченко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волченко Виктор

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Место рождения

Волгоград, Россия

Дата рождения

16.06.1944

Дата смерти

26.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волченко (Луковкина) Лариса

Рождение ребёнка
13.05.1969

Сын: Волченко Сергей

Мать ребёнка: Волченко (Луковкина) Лариса

Рождение ребёнка
10.06.1977

Сын: Волченко Владимир

Мать ребёнка: Волченко (Луковкина) Лариса

Рождение ребёнка
04.03.1986

Сын: Волченко Михаил

Мать ребёнка: Волченко (Луковкина) Лариса

Смерть
26.12.1990
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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