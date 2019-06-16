Волченко Виктор
Место рожденияВолгоград, Россия
Дата рождения16.06.1944
Дата смерти26.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1969
Сын: Волченко Сергей
Мать ребёнка: Волченко (Луковкина) Лариса
Рождение ребёнка
10.06.1977
Сын: Волченко Владимир
Мать ребёнка: Волченко (Луковкина) Лариса
Рождение ребёнка
04.03.1986
Сын: Волченко Михаил
Мать ребёнка: Волченко (Луковкина) Лариса
Смерть
26.12.1990
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно