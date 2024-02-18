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Луковкин Павел

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Место рождения

г. Тбилиси

Дата рождения

1897

Дата смерти

Около 06.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Луковкин Савва

Мать: Луковкина (Гребенникова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
10.12.1941

Сын: Луковкин Валентин

Мать ребёнка: Луковкина (Давыдова) Анна

Рождение ребёнка
13.12.1943

Дочь: Шаляпина (Луковкина) Александра

Мать ребёнка: Луковкина (Давыдова) Анна

Рождение ребёнка
29.07.1946

Сын: Луковкин Евгений

Мать ребёнка: Луковкина (Давыдова) Анна

Рождение ребёнка
17.08.1948

Дочь: Волченко (Луковкина) Лариса

Мать ребёнка: Луковкина (Давыдова) Анна

Бракосочетание
05.?.1968

Жена: Луковкина (Давыдова) Анна

| Дедушка и бабушка всю жизнь прожили не расписанными в ЗАГС (вероятно были обвенчанны в церкви и считали этого достаточным). Официальный гражданский брак был заключён за день до смерти дедушки, предп... Показать все
Смерть
Около 06.08.1968
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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