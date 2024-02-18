Луковкин Павел
Место рожденияг. Тбилиси
Дата рождения1897
Дата смертиОколо 06.08.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Луковкин Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
10.12.1941
Сын: Луковкин Валентин
Мать ребёнка: Луковкина (Давыдова) Анна
Рождение ребёнка
13.12.1943
Дочь: Шаляпина (Луковкина) Александра
Мать ребёнка: Луковкина (Давыдова) Анна
Рождение ребёнка
29.07.1946
Сын: Луковкин Евгений
Мать ребёнка: Луковкина (Давыдова) Анна
Рождение ребёнка
17.08.1948
Дочь: Волченко (Луковкина) Лариса
Мать ребёнка: Луковкина (Давыдова) Анна
Бракосочетание
05.?.1968
| Дедушка и бабушка всю жизнь прожили не расписанными в ЗАГС (вероятно были обвенчанны в церкви и считали этого достаточным). Официальный гражданский брак был заключён за день до смерти дедушки, предп... Показать все
Смерть
Около 06.08.1968
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно