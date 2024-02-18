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Луковкина (Гребенникова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саксаганская (Луковкина) Надежда

Отец ребёнка: Луковкин Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковкин Владимир

Отец ребёнка: Луковкин Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковкин Николай

Отец ребёнка: Луковкин Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковкин Сергей

Отец ребёнка: Луковкин Савва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луковкин Савва

Рождение ребёнка
1897

Сын: Луковкин Павел

Отец ребёнка: Луковкин Савва

Смерть
Неизвестно

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