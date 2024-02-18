Луковкина (Гребенникова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саксаганская (Луковкина) Надежда
Отец ребёнка: Луковкин Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковкин Владимир
Отец ребёнка: Луковкин Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковкин Николай
Отец ребёнка: Луковкин Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковкин Сергей
Отец ребёнка: Луковкин Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луковкин Савва
Рождение ребёнка
1897
Сын: Луковкин Павел
Отец ребёнка: Луковкин Савва
Смерть
Неизвестно