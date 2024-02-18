Саксаганская (Луковкина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксаганская (Луковкина) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луковкин Савва

Мать: Луковкина (Гребенникова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копытова (Саксаганская) Лина

Отец ребёнка: Саксаганский Арнольд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксаганский Арнольд

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Корганова (Саксаганская) Валентина

Отец ребёнка: Саксаганский Арнольд

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Саксаганский Виталий

Отец ребёнка: Саксаганский Арнольд

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Саксаганская) Ася

Отец ребёнка: Саксаганский Арнольд

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