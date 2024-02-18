Саксаганская (Луковкина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луковкин Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копытова (Саксаганская) Лина
Отец ребёнка: Саксаганский Арнольд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саксаганский Арнольд
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Корганова (Саксаганская) Валентина
Отец ребёнка: Саксаганский Арнольд
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Саксаганский Виталий
Отец ребёнка: Саксаганский Арнольд
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Саксаганская) Ася
Отец ребёнка: Саксаганский Арнольд