Саксаганский Арнольд
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копытова (Саксаганская) Лина
Мать ребёнка: Саксаганская (Луковкина) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Корганова (Саксаганская) Валентина
Мать ребёнка: Саксаганская (Луковкина) Надежда
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Саксаганский Виталий
Мать ребёнка: Саксаганская (Луковкина) Надежда
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Саксаганская) Ася
Мать ребёнка: Саксаганская (Луковкина) Надежда
Смерть
1929