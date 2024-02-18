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Саксаганский Арнольд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копытова (Саксаганская) Лина

Мать ребёнка: Саксаганская (Луковкина) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксаганская (Луковкина) Надежда

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Корганова (Саксаганская) Валентина

Мать ребёнка: Саксаганская (Луковкина) Надежда

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Саксаганский Виталий

Мать ребёнка: Саксаганская (Луковкина) Надежда

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Саксаганская) Ася

Мать ребёнка: Саксаганская (Луковкина) Надежда

Смерть
1929

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