Луковкин Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковкин Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саксаганская (Луковкина) Надежда

Мать ребёнка: Луковкина (Гребенникова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковкин Владимир

Мать ребёнка: Луковкина (Гребенникова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковкин Николай

Мать ребёнка: Луковкина (Гребенникова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковкин Сергей

Мать ребёнка: Луковкина (Гребенникова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луковкина (Гребенникова) ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Луковкин Павел

Мать ребёнка: Луковкина (Гребенникова) ?

Смерть
Неизвестно

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