Луковкин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковкин Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946

Отец: Луковкин Павел

Мать: Луковкина (Давыдова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луковкина Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Луковкина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Луковкина) Елена

Мать ребёнка: Луковкина Людмила

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1987

Сын: Луковкин Александр

Мать ребёнка: Луковкина Ирина

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