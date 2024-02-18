Луковкин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946
Отец: Луковкин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луковкина Ирина
Развод
Неизвестно
Жена: Луковкина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Луковкина) Елена
Мать ребёнка: Луковкина Людмила
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1987
Сын: Луковкин Александр
Мать ребёнка: Луковкина Ирина