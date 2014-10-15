Шаляпина (Луковкина) Александра
Место рожденияКомсомольск-на-Амуре, Россия
Дата рождения13.12.1943
Дата смерти15.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1943
Отец: Луковкин Павел
Развод
Неизвестно
Муж: Плиш Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плиш Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаляпин Иван
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1964
Дочь: Ханьшева (Плиш) Светлана
Отец ребёнка: Плиш Владимир
Рождение ребёнка
02.06.1969
Дочь: (Плиш) Марина
Отец ребёнка: Плиш Владимир
Рождение ребёнка
29.11.1977
Сын: Шаляпин Александр
Отец ребёнка: Шаляпин Иван
Смерть
15.10.2014
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно