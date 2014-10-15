Шаляпина (Луковкина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаляпина (Луковкина) Александра

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, Россия

Дата рождения

13.12.1943

Дата смерти

15.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1943

Отец: Луковкин Павел

Мать: Луковкина (Давыдова) Анна

Развод
Неизвестно

Муж: Плиш Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плиш Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаляпин Иван

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1964

Дочь: Ханьшева (Плиш) Светлана

Отец ребёнка: Плиш Владимир

Рождение ребёнка
02.06.1969

Дочь: (Плиш) Марина

Отец ребёнка: Плиш Владимир

Рождение ребёнка
29.11.1977

Сын: Шаляпин Александр

Отец ребёнка: Шаляпин Иван

Смерть
15.10.2014
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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