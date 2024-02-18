Плиш Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1964
Дочь: Ханьшева (Плиш) Светлана
Мать ребёнка: Шаляпина (Луковкина) Александра
Рождение ребёнка
02.06.1969
Дочь: (Плиш) Марина
Мать ребёнка: Шаляпина (Луковкина) Александра
Смерть
Около 1999
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно