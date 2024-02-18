Плиш Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлиш Владимир

Плиш Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Шаляпина (Луковкина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаляпина (Луковкина) Александра

Рождение ребёнка
28.04.1964

Дочь: Ханьшева (Плиш) Светлана

Мать ребёнка: Шаляпина (Луковкина) Александра

Рождение ребёнка
02.06.1969

Дочь: (Плиш) Марина

Мать ребёнка: Шаляпина (Луковкина) Александра

Смерть
Около 1999
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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