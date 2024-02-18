Ханьшева (Плиш) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханьшева (Плиш) Светлана

Место рождения

Жутово 2-е, 404306, Россия

Дата рождения

28.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1964

Отец: Плиш Владимир

Мать: Шаляпина (Луковкина) Александра

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1983

Муж: Ханьшев Игорь

Рождение ребёнка
06.06.1983

Дочь: Корнешова (Ханьшева) Ирина

Отец ребёнка: Ханьшев Игорь

Рождение ребёнка
10.03.1987

Сын: Ханьшев Кирилл

Отец ребёнка: Ханьшев Игорь

Рождение ребёнка
19.05.1990

Сын: Ханьшев Максим

Отец ребёнка: Ханьшев Игорь

Развод
26.12.2005

Муж: Ханьшев Игорь

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