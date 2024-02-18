Ханьшева (Плиш) Светлана
Место рожденияЖутово 2-е, 404306, Россия
Дата рождения28.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1964
Отец: Плиш Владимир
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1983
Муж: Ханьшев Игорь
Рождение ребёнка
06.06.1983
Дочь: Корнешова (Ханьшева) Ирина
Отец ребёнка: Ханьшев Игорь
Рождение ребёнка
10.03.1987
Сын: Ханьшев Кирилл
Отец ребёнка: Ханьшев Игорь
Рождение ребёнка
19.05.1990
Сын: Ханьшев Максим
Отец ребёнка: Ханьшев Игорь
Развод
26.12.2005
Муж: Ханьшев Игорь