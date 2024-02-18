Ханьшев Максим
Место рожденияИскра, Россия
Дата рождения19.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1990
Отец: Ханьшев Игорь
Мать: Ханьшева (Плиш) Светлана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 2007 и 2014
ВМедА, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Бракосочетание
22.?.2012 ст.
Рождение ребёнка
22.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханьшева (Русскова) Ирина
Рождение ребёнка
14.05.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханьшева (Русскова) Ирина