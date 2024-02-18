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Ханьшев Максим

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Место рождения

Искра, Россия

Дата рождения

19.05.1990

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1990

Отец: Ханьшев Игорь

Мать: Ханьшева (Плиш) Светлана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 2007 и 2014
ВМедА, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Бракосочетание
22.?.2012 ст.

Жена: Ханьшева (Русскова) Ирина

Рождение ребёнка
22.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханьшева (Русскова) Ирина

Рождение ребёнка
14.05.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханьшева (Русскова) Ирина

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