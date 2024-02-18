Ханьшева (Русскова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханьшева (Русскова) Ирина

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Место рождения

Волжский, Волгоград, Россия

Дата рождения

11.01.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1993

Отец: Руссков ?

Мать: (Щемелинина) ?

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.?.2012 ст.

Муж: Ханьшев Максим

Рождение ребёнка
22.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханьшев Максим

Рождение ребёнка
14.05.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханьшев Максим

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