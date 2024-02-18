Ханьшева (Русскова) Ирина
Место рожденияВолжский, Волгоград, Россия
Дата рождения11.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1993
Отец: Руссков ?
Мать: (Щемелинина) ?
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.?.2012 ст.
Муж: Ханьшев Максим
Рождение ребёнка
22.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ханьшев Максим
Рождение ребёнка
14.05.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ханьшев Максим