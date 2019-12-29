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Ханьшев Игорь

Место рождения

Волгоград, Россия

Дата рождения

29.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1963

Отец: Ханьшев Игорь

Мать: Людмила

Бракосочетание
15.01.1983

Жена: Ханьшева (Плиш) Светлана

Рождение ребёнка
06.06.1983

Дочь: Корнешова (Ханьшева) Ирина

Мать ребёнка: Ханьшева (Плиш) Светлана

Рождение ребёнка
10.03.1987

Сын: Ханьшев Кирилл

Мать ребёнка: Ханьшева (Плиш) Светлана

Рождение ребёнка
19.05.1990

Сын: Ханьшев Максим

Мать ребёнка: Ханьшева (Плиш) Светлана

Развод
26.12.2005

Жена: Ханьшева (Плиш) Светлана

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