Ханьшев Игорь
Место рожденияВолгоград, Россия
Дата рождения29.12.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1963
Отец: Ханьшев Игорь
Мать: Людмила
Бракосочетание
15.01.1983
Жена: Ханьшева (Плиш) Светлана
Рождение ребёнка
06.06.1983
Дочь: Корнешова (Ханьшева) Ирина
Мать ребёнка: Ханьшева (Плиш) Светлана
Рождение ребёнка
10.03.1987
Сын: Ханьшев Кирилл
Мать ребёнка: Ханьшева (Плиш) Светлана
Рождение ребёнка
19.05.1990
Сын: Ханьшев Максим
Мать ребёнка: Ханьшева (Плиш) Светлана
Развод
26.12.2005
Жена: Ханьшева (Плиш) Светлана