Корнешова (Ханьшева) Ирина
Место рожденияВолгоград, Россия
Дата рождения06.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1983
Отец: Ханьшев Игорь
Мать: Ханьшева (Плиш) Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнешов Александр
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1989 по 2000
СШ
Образование
С 2000 по 2005
Волгоградский государственный университет | бакалавр
Рождение ребёнка
04.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнешов Александр
Рождение ребёнка
10.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнешов Александр
Образование
С 2012 по 2017
Волгоградский государственный аграрный университет | бакалавр