Корнешова (Ханьшева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнешова (Ханьшева) Ирина

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Место рождения

Волгоград, Россия

Дата рождения

06.06.1983

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1983

Отец: Ханьшев Игорь

Мать: Ханьшева (Плиш) Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнешов Александр

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1989 по 2000
СШ
Образование
С 2000 по 2005
Волгоградский государственный университет | бакалавр
Рождение ребёнка
04.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнешов Александр

Рождение ребёнка
10.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнешов Александр

Образование
С 2012 по 2017
Волгоградский государственный аграрный университет | бакалавр

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