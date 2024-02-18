Корнешов Александр
Место рожденияБаку
Дата рождения26.09.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1972
Отец: Корнешов Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнешова (Ханьшева) Ирина
Рождение ребёнка
10.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнешова (Ханьшева) Ирина