Корнешов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнешов Александр

Место рождения

Баку

Дата рождения

26.09.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1972

Отец: Корнешов Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнешова (Ханьшева) Ирина

Рождение ребёнка
04.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнешова (Ханьшева) Ирина

Рождение ребёнка
10.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнешова (Ханьшева) Ирина

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