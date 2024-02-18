Шаляпин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаляпин Александр

Место рождения

Урюпинск, Россия

Дата рождения

29.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1943 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1977

Отец: Шаляпин Иван

Мать: Шаляпина (Луковкина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаляпина (Гурьева) Полина

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаляпина (Гурьева) Полина

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