Шаляпин Александр
Место рожденияУрюпинск, Россия
Дата рождения29.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1977
Отец: Шаляпин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаляпина (Гурьева) Полина