Шаляпина (Гурьева) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаляпина (Гурьева) Полина

Место рождения

Ленинград, Россия

Дата рождения

15.10.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаляпин Александр

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.2002

Сын: Погосян Левон

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
27.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаляпин Александр

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