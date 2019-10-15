Шаляпина (Гурьева) Полина
Место рожденияЛенинград, Россия
Дата рождения15.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаляпин Александр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.2002
Сын: Погосян Левон
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаляпин Александр