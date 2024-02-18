Давыдов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Яков

Мать ребёнка: Давыдова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Екатерина

Рождение ребёнка
02.02.1911

Дочь: Луковкина (Давыдова) Анна

Мать ребёнка: Давыдова Екатерина

Рождение ребёнка
10.09.1913

Дочь: (Давыдова) Феодосия

Мать ребёнка: Давыдова Екатерина

Смерть
Неизвестно

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