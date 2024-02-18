Давыдов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Яков
Мать ребёнка: Давыдова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Екатерина
Рождение ребёнка
02.02.1911
Дочь: Луковкина (Давыдова) Анна
Мать ребёнка: Давыдова Екатерина
Рождение ребёнка
10.09.1913
Дочь: (Давыдова) Феодосия
Мать ребёнка: Давыдова Екатерина
Смерть
Неизвестно